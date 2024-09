Big bagi kontra powódź. Wyjaśniamy, co to za metoda walki z wielką wodą. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

"Big bagami" i zrywem ludzi uratowano Nysę przez wielką ewakuacją

Z poniedziałku na wtorek mieszkańcy Nysy wraz ze służbami podjęli dramatyczną walkę, aby uratować uszkodzony wał. Zorganizowano łańcuch z ludzi do układania piasku w workach i elementów betonowych.

Ostatecznie udało się zapobiec całkowitemu zalaniu miasta i planowanej ewakuacji, choć woda i tak pojawiła się na ulicach. Żywioł zniszczył m.in. szpital miejski. Trzeba było tam rozłożyć placówkę polową, co zrobiło wojsko.

W środowy poranek burmistrz miasta Kordian Kolbiarz przekazał, iż o godz. 8 zawyły syreny, które poinformowały mieszkańców, iż odwołana zostaje ewakuacja z miasta. – Pomimo odwołania ewakuacji, bardzo proszę o zachowanie ostrożności – wciąż trwa alarm przeciwpowodziowy – tłumaczył burmistrz.

Podczas ratowania wału na Nysie Kłodzkiej użyto także tzw. big bagów zrzucanych ze śmigłowców. Co to za metoda walki z powodzią? Jest to umacnianie zagrożonych wałów za pomocą wielkich worków (najczęściej z polipropylenu) zrzucanych z helikoptera. Jeden "big bag" może pomieścić nawet tonę materiału. Może to być piasek, ale również coś cięższego – na przykład kostka brukowa.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Producenci takich worków podkreślają, że obecnie jest to uznana metoda kontroli powodzi. Są miejsca, gdzie takie wielkie worki rekomenduje się w celu zapobiegania powodziom, kontrolowania wód powodziowych i budowy tymczasowych zapór.

Czemu "big bagi" są tak dobre przy walce z powodzią?

"Worki są wykonane w 100 proc. z polipropylenu, oferując niezwykle mocne zabezpieczenie odporne na rozdarcie, jakie oferują też tradycyjne worki z piaskiem, ale pozwalają ekipom ratunkowym używać jednego worka zamiast kilkudziesięciu tradycyjnych worków z piaskiem" – podkreśla jeden z zagranicznych producentów takich worków.

Czy sytuacja na zalanych terenach może się pogorszyć? W środę zapytaliśmy o to w IMGW. – Jeśli chodzi o prognozy na najbliższą dobę, to dzisiaj są możliwe punktowo przelotne opady deszczu oraz burze, ale będą to zdecydowanie słabsze opady niż to, co było w ostatnich kilkunastu dniach – powiedział naTemat.pl synoptyk IMGW Michał Kowalczuk w odniesieniu do terenów, które dotknięte są obecnie powodzią.

Synoptyk podkreślił dobitnie, że możliwe sumy opadów zarówno dzisiaj jak i najbliższej nocy to około 5-10 litrów na metr kwadratowy. – Komórki opadowe będą punktowe. Raczej nie będą się one organizować w jakieś większe struktury – wskazał.

IMGW nie wyklucza opadów również rano w czwartek, ale mają one być – jeśli wystąpią – również śladowe. – W kolejnych dniach, tak naprawdę już do wtorku, wygląda na to, że będzie w ogóle bez opadów – przekazał ekspert. Dotyczy to nie tylko terenu, gdzie jest powódź, ale praktycznie całej Polski.