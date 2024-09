Jak przypomina Fakt.pl, w 2022 r. Tunezję odwiedziło 213 tys. Polaków. W tym roku na koniec sierpnia liczba polskich turystów sięgnęła już 220 tysięcy. To więcej niż przez cały poprzedni rok, a do końca grudnia liczba ta ma wzrosnąć nawet do 290 tys. Do tej pory rekordowy był rok 2010, gdy ten kraj odwiedziło aż 280 tys. turystów z Polski.

Egipt powinien się bać. All inclusive w Tunezji ogromną konkurencją

Jeszcze do października turyści nie muszą obawiać się tam pogody. Temperatura we wrześniu stale przekracza 30 st. C, a w kolejnym miesiącu średnia utrzymuje się na poziomie przyjemnych 27 st. C. Chłodniej jest w listopadzie. Średnia dla tego miesiąca to 22 st. C. Takie wartości może nie będą zachęcały do kąpieli w morzu, ale są idealnymi warunkami do zwiedzania, a Tunezja ma naprawdę wiele do zaoferowania.