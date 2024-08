To już ostatnie dni wakacji, ale na pewno nie ostatnia okazja na wyjazd na udany urlop. Coraz więcej osób wydłuża sobie lato i na all inclusive leci nie w lipcu lub sierpniu, a właśnie we wrześniu. Wiele wskazuje na to, że szczególnie popularny będzie jeden kierunek.

Tunezja hitem na jesienne all inclusive. Wygrywa nie tylko ceną Fot. Mateusz Kotowicz/REPORTER/East News

All inclusive we wrześniu ma wiele zalet. Pierwszą jest nadal idealna pogoda w basenie Morza Śródziemnego, drugą są ceny, które po szczycie sezonu bywają znacznie niższe niż w jego trakcie. Choć o dobre last minute, czyli ofertę na chwile przed wylotem, w tym roku może nie być aż tak łatwo.

Turcja tanieje. All inclusive w kraju sułtanów w lepszej cenie niż przed rokiem

Traveldata opracowała kolejne zestawienie cen all inclusive na wrzesień, a dokładnie wyjazdów w terminie 2-8 września. Choć ogólna cena w porównaniu do raportu sprzed tygodnia jest wyższa o 88 zł, to można znaleźć kilka optymistycznych akcentów.

Jednym z nich na pewno jest spadek cen all inclusive w Turcji. Jak wynika z raportu, który przedstawiła "Rzeczpospolita", ceny w ostatnim tygodniu spadły nieznacznie, bo o 24 zł. Jednak kiedy spojrzymy na porównanie z analogicznym okresem w 2023 roku, wówczas widać, że all inclusive w Turcji jest teraz o 106 zł tańsze niż przed rokiem, za sprawą średniej ceny na poziomie 4408 zł.

W tym tygodniu nieznacznie, bo o 21 zł podrożał Egipt (3411 zł). Nie zmieniła się za to cena all inclusive w Bułgarii, gdzie za tygodniowe wakacje we wrześniu trzeba zapłacić średnio 2905 zł. W górę poszły za to ceny wczasów w Grecji. Za sprawą podwyżki o 164 zł średnia wynosi już 5375 zł.

Nie Turcja i nie Egipt. To Tunezja może być królową jesiennego all inclusive

Kiedy jednak uważnie przyjrzymy się cenom wrześniowego all inclusive, jasne staje się, gdzie w tym roku chętnie będą wyjeżdżać Polacy. Ze względu na bardzo przystępne koszta królową jesieni może okazać się Tunezja.

W ciągu ostatniego tygodnia cena tygodniowego urlopu wzrosła tam co prawda o 26 zł, ale średnia na poziomie 2901 zł i tak zapewnia jej tytuł najtańszego kierunku na jesienne all inclusive. Cena to jednak nie wszystko. O ostatecznym sukcesie tego kraju zdecyduje najpewniej możliwość wjazdu na jego teren na podstawie dowodu osobistego.

O takiej możliwości informowaliśmy na łamach naTemat już jakiś czas temu. Żeby podróżować do Tunezji bez paszportu, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Te nie są trudne dla klientów biur podróży. Wymogiem jest bowiem posiadanie biletu powrotnego, a także rezerwacji pobytu w hotelu. Taka możliwość będzie dostępna tylko do końca 2024 roku.

Tunezja jesiennym rajem dla Polaków? Zachwycają nie tylko piaszczyste plaże

Do Tunezji bez obawy o pogodę można latać do października włącznie. Jeszcze we wrześniu nie brakuje tam upalnych dni, a średnia temperatura w październiku to 28 st. C. W takich warunkach plażowanie to czysta przyjemność.