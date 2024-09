Premier Donald Tusk ściąga Marcina Kierwińskiego do rządu. Ma on objąć funkcję pełnomocnika ds. odbudowy po powodzi. Nowa posada świeżo co wybranego europosła oznacza większe roszady polityczne. Kto ma szansę dostać się na jego miejsce w Parlamencie Europejskim?

Marcin Kierwiński rezygnuje z mandatu europosła. Przedstawiamy, kto go zastąpi fot. Adam Burakowski/East News

Reklama.

Tusk ściąga Kierwińskiego na pomoc przy odbudowie

Premier Donald Tusk ogłosił, że Marcin Kierwiński, były szef MSWiA i obecny europoseł, wejdzie w skład rządu jako pełnomocnik ds. odbudowy po powodzi. Podczas dzisiejszego posiedzenia powodziowego sztabu kryzysowego w Nowej Soli szef rządu podkreślił, że Kierwiński, dzięki swojemu wykształceniu technicznemu oraz doświadczeniu w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, jest idealnym kandydatem na tę funkcję.

Kierwiński zgodził się zrzec mandatu europosła, który objął niespełna trzy miesiące temu, by móc w pełni poświęcić się nowym obowiązkom w rządzie, tracąc przy tym szereg korzyści przysługujących eurodeputowanemu – od zarobków po refundację kosztów opieki medycznej.

Reklama.

Jako europoseł zarabiał 10 075,18 euro brutto miesięcznie (ok. 43 tys. zł) i miał prawo do 2/3 kosztów opieki medycznej dla siebie i rodziny. Ze względu zbyt krótki staż w PE, nie będzie uprawniony do odprawy, gdyż przysługuje ona europosłom sprawującym mandat co najmniej przez rok.

Kto może objąć mandat po Marcinie Kierwińskim?

Marcin Kierwiński w wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydował z listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu warszawskim, zdobył 143 179 głosów, uzyskując mandat europosła. Oprócz niego, z listy KO mandaty uzyskali Kamila Gasiuk-Pihowicz oraz Michał Szczerba.

Reklama.

Po rezygnacji Marcina Kierwińskiego z mandatu europosła największe szanse na jego przejęcie ma Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezydent Warszawy. W czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobyła 94 474 głosy, co dało jej czwarty wynik na warszawskiej liście Koalicji Obywatelskiej, jednak wówczas nie wystarczyło to do uzyskania mandatu.

Teraz, w związku z rezygnacją Kierwińskiego, to właśnie ona może zostać eurodeputowaną.

Kim jest Hanna Gronkiewicz-Waltz?

Hanna Gronkiewicz-Waltz to wieloletnia prezydent Warszawy (2006–2018), która przez trzy kadencje zarządzała stolicą Polski. Jest profesorem prawa, specjalizującym się w tematyce bankowości i finansów. W latach 1992–2000 pełniła funkcję prezesa Narodowego Banku Polskiego, stając się jedną z najważniejszych postaci w polskim sektorze finansowym. Była również wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Reklama.