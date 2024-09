Felicjan Andrzejczak nie żyje. Co z pogrzebem?

Kilka dni później podano do publicznej wiadomości informacje o ostatnim pożegnaniu Felicjana Andrzejczaka. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 23 września. Msza święta ma się zacząć równo o godz. 12:30 w Kościele NMP Królowej Polski w Świebodzinie, czyli w rodzinnych stronach artysty.

Menadżer w rozmowie z Interią zwrócił się z prośbą, do planujących udział w uroczystości, aby nie podchodzić z kondolencjami do rodziny. – Każda chętna osoba może wpisać się do księgi kondolencyjnej mieszczącej się w Świebodzińskim Ośrodku Kultury – przekazał.