Budka Suflera żegna Felicjana Andrzejczaka. Ta wiadomość wzruszyła fanów

We wtorek (17 września) zmarła polski piosenkach Felicjan Andrzejczak, który na początku lat 80. był wokalistą kultowego zespołu Budka Suflera. To on śpiewał m.in. utwór "Jolka, Jolka pamiętasz". Kapela wypuściła wzruszające oświadczenie, w którym pożegnała swojego kolegę.