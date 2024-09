Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Teraz możesz docenić pracę dziennikarzy i dziennikarek. Cała kwota trafi do nich. Wraz z napiwkiem możesz przekazać też krótką wiadomość.

Ramzan Kadyrow wysłał Cybetrucki Tesli na wojnę Fot. X / max seddon i The Cybetruck Guy

Reklama.

Jak pisaliśmy w sierpniu w naTemat, Ramzan Kadyrow, czeczeński przywódca oskarżany o zbrodnie wojenne w Ukrainie, pochwalił się w mediach społecznościowych swoim nowym autem. To... Tesla Cybetruck.

– Otrzymaliśmy Teslę Cybertruckę od szanownego Elona Muska. Z przyjemnością testowałem nową technologię i osobiście byłem przekonany, że nieprzypadkowo nazywa się ją "Cyberbestią" – mówił na nagraniu Kadyrow. Do dachu mocarnego auta przyczepił karabin maszynowy i przejechał się Cybetruckiem po mieście Grozny.

Kadyrow wysłał Cybertrucki Tesli na wojnę z Ukrainą. Wcześniej oskarżał Elona Muska o ich wyłączenie

Pupil Władimira Putina, który od 13 lat jest szefem Republiki Czeczeńskiej, już w ubiegłym miesiącu zapowiedział, że wyśle Cybetrucka na pole bitwy do Ukrainy i wyraził nadzieję, że auto "przyniesie siłom rosyjskim wiele korzyści".

Reklama.

I tak podobno zrobił. W piątek poinformował na Telegramie, że wysłał już nie jedno, a dwa auta na front. Zostały specjalnie przystosowane do działań wojennych, w tym wyposażone w karabiny maszynowe M2 Browning kalibru 12,7 mm i pomalowane na kolor moro. Trafiły do wojsk Rosji, a dokładniej do oddziałów w obwodzie kurskim.

"Samochody pracują świetnie i bezawaryjnie. Nie ma lepszej reklamy dla Cybertrucka. Wiemy, w jakich celach powinny służyć" – napisał czeczeński lider i udostępnił okraszone "bojową" muzyką nagranie, na którym żołnierze z jego oddziału strzelają z dachu Tesli (i nie tylko) do dronów. Szczegółów operacji nie podał.

Co ciekawe niemiecki portal Stern przypomina, że w czwartek Kadyrow narzekał, że jeden z jego Cybetrucków (nie wiadomo, ile dokładnie Czeczen ich ma) nie działa, o co oskarżył Elona Muska. Stwierdził, że szef Tesli "zdalnie go wyłączył".

Reklama.

"To niezbyt miłe, co robi Elon Musk. Z głębi serca daje drogie prezenty, a potem je zabiera" – pisał w mediach społecznościowych. Dodał, że auto trzeba było holować.

Dodajmy, że wcześniej Kadyrow rozpływał się nad zaletami Tesli. Nazwał ją: "niezniszczalnym i szybkim zwierzęciem", zwrotnym, rozwijającym "doskonałą prędkość" i "pokonującym przeszkody".

Czy Elon Musk wysłał Ramzanowi Kadyrowi Cybetrucki?

Skąd Ramzan Kadyrow wziął Teslę Cybertruck? Sam sojusznik Władimira Putina sugeruje, że auta podarował mu Elon Musk. Zresztą w sierpniu chwalił kontrowersyjnego miliardera w wideo, w którym prezentował "cyberbestię".

Reklama.

"Wyrażam moją szczerą wdzięczność Elonowi Muskowi! To oczywiście najsilniejszy geniusz naszych czasów i specjalista. Świetny człowiek! Cóż, cybertruck okazał się potężnym projektem. Bez wątpienia jeden z najlepszych samochodów na świecie! Dosłownie zakochałem się w tym aucie" – pisał Kadyrow.

Zaprosił też Amerykanina do Czeczenii. "Elon, dziękuję! Przyjedź do Groznego, przyjmę Cię jak najdroższego gościa! Nie sądzę, aby nasze rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych było przeciwne takiej podróży. I oczywiście czekamy na Twoje nowe osiągnięcia, które przyczynią się do ukończenia SVO (specjalnej operacji wojskowej, jak na Kremlu określa się wojnę w Ukrainie – red.)" – pisze Kadyrow.

Sam Musk odniósł się już do tych "prezentów". Kiedy w serwisie X (dawniej Twitterze) dziennikarz Setha Abramson stwierdził, że biznesmen wysyła prezenty "amerykańskim wrogom", Musk odparł: "Naprawdę jesteś aż tak opóźniony w rozwoju, że sądzisz, że dałem Cybetrucka rosyjskiemu generałowi? Niesamowite".

: