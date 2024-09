Musk chciał "dać" dziecko Taylor Swift. Córka mu nie odpuściła

"Cringe właśnie zadzwonił i poprosił cię, żebyś przestał" – pisał jeden z użytkowników X, czyli dawnego Twittera . Jednak to słowa własnej córki powinny przemówić do racjonalnej części umysłu Elona Muska, zanim ten do końca odleci na Marsa.

"To oczywiste, a jeśli tego nie widzisz, to jesteś częścią problemu. Chciałabym tylko powiedzieć moim słuchaczom, nie pozwólcie ludziom mówić do was w ten sposób. To obrzydliwe, umniejszające i niewiarygodnie seksistowskie. Zasługujecie na coś lepszego" – dodała córka Elona Muska.