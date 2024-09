Zmarł David Graham

– Jest mi bardzo smutno potwierdzić, że David zmarł w pięknym wieku 99 lat. Zaledwie kilka tygodni temu (...) śpiewaliśmy mu sto lat, to była naprawdę radosna okazja. A teraz odszedł od nas. David zawsze był miły i hojny, jeśli chodzi o swój czas i talent – powiedział Anderson, w rozmowie z agencją prasową PA.

Mężczyzna pożegnał również aktora w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych. Załączył do publikacji także wspólne zdjęcie.

Szerszej publiczności jest też znany z filmów, takich jak: "Dr Who", "Najazd Daleków na Ziemię" czy "Asterix i Obelix kontra Cezar". Ponadto najmłodsi mogli również usłyszeć jego charakterystyczną manierę w głosie w "Śwince Peppie", gdzie był Dziadkiem Peppy, a także w "Muminkach" jako Migotka (brata Panny Migotki).

Kim był David Graham?

David Graham urodził się 11 lipca w 1925 roku w Londynie . Jego siostra wyszła za mąż za żołnierza i przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych (gdzie później on też będzie pomieszkiwał).

Jednak, gdy wybuchła II wojny światowej musiał odłożyć na bok swoje zainteresowania aktorskie i zająć się mechaniką radarową. Po powrocie do domu pracował w teatrze repertuarowym.

Jego przełomową rolą był Givoli w "The Resistible Rise of Arturo Ui". Po tym występie reżyser Michael Blakemore polecił aktora na przesłuchanie do zespołu teatralnego Laurence'a Oliviera. Dzięki temu Graham pojawił się w "Saturday Sunday Monday".