Mark Robinson, 56-letni były producent mebli, został wybrany na pierwszego czarnoskórego wicegubernatora Karoliny Północnej w 2020 roku. W marcu otrzymał nominację Partii Republikańskiej do kandydowania na gubernatora tego stanu. Uzyskał poparcie Donalda Trumpa , który nazwał go... "Martinem Lutherem Kingiem na sterydach".

Kandydat Donalda Trumpa na gubernatora Mark Robinson nazywał siebie "czarnym nazistą"

Według raportu CNN, opublikowanego w czwartek, Robinson miał w latach 2008-2012 odwiedzać stronę pornograficzną Nude Africa, na której używał pseudonimu "minisoldr". Skąd wiadomo, że to może być on? Tego samego pseudonimu i adresu mailowego używał do zakładania kont na wielu innych stronach internetowych. Oprócz tego na koncie w Nude Africa widniało jego prawdziwe imię.

Oprócz tego przyznał we wpisach, że lubi oglądać, jak to nazwał, "transowe porno" i pisał: "Tak, jestem też 'zbokiem'!". A to nieco się kłóci z jego oficjalnymi poglądami, bo w 2021 roku wywołał burzę w mediach, kiedy powiedział w jednym z kościołów: "Nie ma żadnego powodu, by ktokolwiek, gdziekolwiek w Ameryce, mówił jakiemukolwiek dziecku o transseksualizmie, homoseksualizmie, o żadnym z tych brudów. Tak, nazwałem to brudem".