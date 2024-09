Taylor Swift zachęca do głosowania na Kamalę Harris

To z kolei ironiczne nawiązanie do słów partnera Donalda Trumpa. Konserwatywny senator J.D.Vance, kandydat Republikanów na wiceprezydenta USA, nie kryje negatywnego stosunku do kobiet, które nie mają dzieci. W wywiadzie, którego udzielił w 2021 roku Fox News, który teraz zyskał drugie życie, narzekał na to, że Stanami Zjednoczonymi rządzi "grupa bezdzietnych kociar".