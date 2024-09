Gościem kolejnego odcinka podcastu Jacka Pałasińskiego "Allegro ma non troppo" jest Kamil Wyszkowski, od lat związany z ONZ, dyrektor wykonawczy Global Compact Network Poland, a także były członek zespołu doradców strategicznych polskiego rządu (w latach 2009-2012). Ponadto Wyszkowski jest współautorem długookresowej strategii rozwoju naszego kraju do roku 2030. Podczas rozmowy wyjaśnił, czyją winą są powodzie, jak możemy im przeciwdziałać i dlaczego "zjawiska pogodowe nie mają barw politycznych".

– Oglądałem ostatnio parę telewizji, przeczytałem parę gazet, tam wszyscy mówią, zwłaszcza pan Błaszczak, że te powodzie to wina Tuska. Niech pan nam to wytłumaczy – zwraca się z przymrużeniem oka prowadzący, do swojego gościa.