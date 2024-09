Amerykańskie media uzyskały nieoficjalne potwierdzenie tych planów w sztabie wyborczym Trumpa. 22 września republikański kandydat na prezydent miał przyjechać do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii, gdzie będzie również Andrzej Duda . Panowie mieli razem odsłonić pomnik i wystąpić, co miało pomóc Trumpowi uzyskać głosy Polonii .

Andrzej Duda o spotkaniu z Donaldem Trumpem:

W sobotę, przed wylotem do Nowego Jorku, jeden z dziennikarzy zapytał głowę państwa o spotkanie z byłym prezydentem USA , na co Duda powiedział: "Słyszałem, że organizatorzy uroczystości w Doylestown zamierzali zaprosić Donalda Trumpa, ale nie mieliśmy jako Kancelaria Prezydenta żadnego oficjalnego potwierdzenia, żeby prezydent miał wziąć udział".

Jego słowa pojawiły się na profilu Kancelarii Prezydenta na X (dawnym Twittrze). Internauci nie dali jednak im wiary. "Amerykańskie media trąbią o tym od kilku dobrych dni, a kancelaria nic nie wie? Śmieszne to tłumaczenie i zarazem żałosne", "Dudo, nie kłam", "Nie wiem, nie znam, zarobiony jestem. Ależ to czerstwe", "No tak, to jest sensowne tłumaczenie. Żenada", "I tak nie wierzę" – czytamy,