"Pasywno-agresywny styl", "autorytarny model zarządzania", "chamstwo", a nawet "mobbing" – to zarzuty, jakie padają pod adresem Donalda Tuska po kolejnych obradach sztabów kryzysowych. A to dlatego, że podczas transmitowanych na żywo spotkań z urzędnikami, żołnierzami i policjantami premier prawie zawsze znajduje kogoś do obsztorcowania.