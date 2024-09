Czarodziej nigdy się nie spóźnia! Sprawdź, czy zgadniesz film fantasy po kadrze

Kino fantasy – w porównaniu z innymi gatunkami – nadal pozostaje pewną niszą, pod którą można podpiąć wszystko to, co odchodzi od realizmu. "Władca Pierścieni" i "Harry Potter" są tymi tytułami, które najszybciej przychodzą do głowy, gdy mowa o "fantastycznych" filmach. Sprawdź, czy odgadniesz kultowy tytuł fantasy po kadrze. Uważaj, niektóre zdjęcia są podchwytliwe.