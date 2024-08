Koalicja Obywatelska specjalnym spotem postanowiła przypomnieć wyborcom o nieprawidłowościach w Funduszu Sprawiedliwości. W tym celu wykorzystała fragment nagrania z Marcinem Romanowskim, który usłyszał zarzut m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej , o czym pisaliśmy na łamach naTemat. Szpilkę wbił im za to Zbigniew Ziobro .

Romanowski o wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. KO to wykorzystała

– Cały absurd tych zarzutów polega na tym, że to dysponent, czyli w tym wypadku ja, podejmował decyzję, która organizacja ma wygrać, a która nie. Takie jest prawo, że ja miałem obowiązek to robić – powiedział Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości i osoba odpowiedzialna za zarządzanie pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości.

W wywiadzie stwierdził on, że środki pieniężne były przyznawane na podstawie jego osobistej i personalnej decyzji. – Tak właśnie PiS wydawał pieniądze Polaków – podsumowała Platforma Obywatelska w krótkim spocie. "Ta chwila szczerości może słono kosztować obóz Zjednoczonej Prawicy" – dodano w innym wpisie.

Na ten materiał uwagę zwrócił Zbigniew Ziobro . Były minister sprawiedliwości przypomniał, że to za rządów Platformy Obywatelskiej weszły w życie przepisy, które nakazały dysponentowi decydować o tym, kto otrzyma pieniądze, a kto nie.

Zbigniew Ziobro obraża posłów Donalda Tuska. "Osły z Platformy atakują"

"Osły z Platformy atakują Marcina Romanowskiego za jego wypowiedź w programie red. Kłeczka. Tymczasem przepisy o tym, że to dysponent Funduszu Sprawiedliwości, a nie komisja, ostatecznie decyduje o dotacji, a więc przyznaniu pieniędzy w konkursie, wymyśliła Platforma Obywatelska już w 2014 r. I to się nie zmieniło do dzisiaj. Czy osiołki z PO tego nie wiedzą?" – pisał założyciel Suwerennej Polski.