Netflix zrobił dokument o Lyle'u i Eriku Menendezach. "Historia braci Menendezów" to rozmowy z więzienia

W poniedziałek Netflix opublikował zwiastun swojej nowej produkcji o Lyle'u i Eriku Menendezach. Tym razem to dokument "Historia braci Menendezów", w którym 56- i 53-letni dziś Amerykanie opowiadają swoją historię po 30 latach od morderstwa. Specjalnie do dokumentu nagrano z nimi rozmowy audio z więzienia.

– To, co wydarzyło się tamtej nocy, jest powszechnie znane, ale tak wiele nie zostało powiedziane – dodaje Erik. – To nie my opowiedzieliśmy historię naszego życia. Dwoje dzieci nie popełnia takiej zbrodni dla pieniędzy – słyszymy.