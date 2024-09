Julia Wieniawa to jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia w Polsce. 25-latka spełnia się na wielu polach: może pochwalić się dorobkiem aktorskim , a w ostatnim czasie także podbija serca fanów jako piosenkarka.

Teraz miała okazję spróbować swoich sił w roli... modelki. Wyjechała do Paryża , gdzie wzięła udział w pokazie marki L'Oreal. To prawdziwe wyróżnienie, bowiem w trakcie tego prestiżowego wydarzenia po wybiegu "przeszło się" zaledwie kilka Polek (Izabela Godel, Vanessa Rojewska czy Joanna Horodyńska).

Wieniawa na jednym zdjęciu z Jenner

Artystka zapozowała nawet do wspólnego zdjęcia z Jenner. W opisie skierowała kilka miłych słów w kwestii pracy przy jednym pokazie z młodszą siostrą Kim Kardashian. Nie da się ukryć, że dla Polki było to wyjątkowe przeżycie.

"Dzielenie z Tobą wybiegu było niesamowite – zdecydowanie był to niezapomniany moment! Miło było Cię poznać" – napisała Wieniawa pod zdjęciem z Kendall.

Wcześniej 25-latka na swoim instagramowym koncie pokazała więcej ujęć z samego pokazu. Wyznała, że to było spełnienie jej marzeń z dzieciństwa i jest z siebie bardzo dumna.

"Zrobiłam to! Nadal nie dowierzam... To spełnienie największych marzeń małej Julci. Dziękuję za Wasze wsparcie Kochani. Jestem z siebie dumna. Jestem tego warta" – podkreśliła.

Wieniawa szczerze o gorszych chwilach mimo sukcesów...

Wieniawa mimo przeciwności nie dała za wygraną. Występowała podczas różnych eventów m.in. na Top of the Top Sopot Festivalu , a także na koncertach w Kielcach.

Piosenkarka jest wciąż aktywna na Instagramie. Tam obserwuje ją ponad 2 mln użytkowników. W jednej z publikacji zwierzyła się fanom, że choć w jej życiu wiele się dzieje i to też dobrych rzeczy, to w pewnym momencie dopadł ją kryzys emocjonalny .

"Skoro dzielę się tu z Wami sukcesami i szczęściem, to podzielę się też, że dziś dojechał mnie totalny kryzys emocjonalny. Jestem zmęczona, przebodźcowana, smutna, ciągle poza domem. Chce mi się płakać i krzyczeć" – wyznała pod koniec sierpnia.

Zwróciła się też do tych, którzy podobnie jak ona, mieli ciężki dzień. "Jeśli ktoś z Was dziś ma ochotę wszystko rzucić i zapaść się pod ziemię – nie jesteście sami. Ale pamiętajmy, że to wszystko minie" – dodała na koniec.