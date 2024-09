W miniony wtorek (24 września) w talk-show Kuby Wojewódzkiego wystąpił Marcin "Różal" Różalski. Przesłuchałam, co bokser powiedział m.in. o wielopłciowości i... nie dowierzam. Ale nie tylko ja łapę się za głowę. "Popisał się swoją niewiedzą"; "Jestem w szoku, że stacja TVN to wypuściła" – pojawiły się głosy.

Marcin Różalski wystąpił u Kuby Wojewódzkiego. Fot. Facebook / Kuba Wojewódzki

Zdarza się, że programy Kuby Wojewódzkiego wywołują czasem kontrowersje. Tym razem na kanapie u showmana pojawił się historyk i politolog Antoni Dudek, a potem dołączył do nich kick-bokser Marcin "Różal" Różalski.

I to właśnie rozmowa z drugim gościem wywołała oburzenie. O dziwo to sportowiec "zaczepił" prowadzącego, mówiąc: – Ja bym wolał, żebyś się do mnie zwracał "profesor".

Wojewódzki nie krył zaskoczenia. – W dzisiejszych czasach, w modzie identyfikowania się jako na przykład hipopotami, ja się identyfikuję jako profesor. Profesor Różalski. Ale co, mowa nienawiści? Nie jestem profesorem? Identyfikuję się jako profesor – wykrzykiwał "Różal".

– Czy to jest twój podjazd do wielopłciowości? – dopytał dziennikarz. – Tak (...) Ja po prostu nie lubię debilizmu – stwierdził.

Jego kolejne słowa były bardzo chaotyczne, ale w końcu Wojewódzkiemu udało się wtrącić. – A słyszałeś kiedykolwiek o biologicznych składnikach płci (...) o płci zewnętrznej, psychicznej czy genotypowej? – wymieniał, próbując wyłuskać jakąkolwiek wiedzę ze swojego gościa.

– Nie! To już uważam, że są choroby psychiczne – wypalił. Po tych słowach prowadzący bardzo się rozemocjonował, aż w końcu padło pytanie: – To drastyczne porównanie, ale czy paraolimpijczycy sami sobie wybrali "ten los"?

Choć "Różal" szybko przyznał, że "nie", to potem znów odleciał w swoich rzekomych "argumentach": – Ale poczekaj, ty nie mów o "ludziach LGBT", są homoseksualiści, są lesbijki, tak? Są ludzie transpłciowi, którzy zmieniają płeć, ale płeć masz stałą, ty możesz zrobić z siebie faceta czy kobietę, ale ty jesteś mężczyzną czy kobietą, rozumiesz? Nie można zmienić płci, nie można zmienić biologii, nie można.

Wtedy Wojewódzki zagiął swojego gościa, pytając, czy słyszał o takim terminie, jak interpłciowość (czyli zaburzenia rozwoju płci lub zróżnicowany rozwój płciowy; to grupa zaburzeń, w której genetyczne, hormonalne, gonadalne lub anatomiczne cechy płci nie wpasowują się w typowy model mężczyzny lub kobiety).

– Nie wiem, co to jest. (...) Ale żeby nie było, ja uwielbiam różnorodność. Super, że są ludzie tacy i tacy, mają takie wyznanie, takie preferencje seksualne. Przede wszystkim niech nie starają się mnie tym zainteresować i niech nie mówią mi, że to, co oni robią, jest normalne – kontynuował swoją tyradę, a Wojewódzki już nawet przestawał wytykać mu błędy.

Fragmentem tej "rozmowy" zachęcano wcześniej do obejrzenia odcinka talk-show Kuby Wojewódzkiego.

Internauci nie kryli jednak zażenowania wypowiedziami "Różala". "Nie mogliśmy słuchać tych jego krzyków"; "Ludzie, którzy piszą 'Brawo Różal' mają tak samo zerowe pojęcie o temacie, jak on... Mnie nie jest nawet przykro, tylko żal, że można być tak niedoinformowanym"; "Jak coś takiego można puszczać w TV" – zastanawiał się inny użytkownik i nie tylko on.

"Po co TVN puszcza spoty o swoich 'wartościach' – otwartości, wolności, RÓWNOŚCI, jeśli potem do jednego ze swoich flagowych programów zaprasza typa, który mówi, że homoseksualność czy transpłciowość to 'choroby psychiczne' (a odcinek reklamuje kretyńskim transfobicznym 'żartem')?" – napisała wymownie na platformie X Wiktoria Beczek.

Mnie również jest aż trudno uwierzyć w to, że stacja TVN wyemitowała odcinek z kłamliwymi i krzywdzącymi wypowiedziami Różalskiego. Cóż materiał obiegł już jednak sieć – mogę więc jedynie zaapelować, aby nie brać przykładu z postawy tego... pana.