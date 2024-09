Ziobro wykorzystał powodzian, mówiąc o swoim przesłuchaniu przed komisją sejmową

Ziobro na antenie telewizji bardzo krytycznie odniósł się również do opinii, która doprowadziła do tego, że komisja wezwała go na przesłuchanie.

Ziobro: Mamy do czynienia z rządzącą szajką przestępczą

– Mamy do czynienia de facto z rządzącą szajką przestępczą – perorował Ziobro. Uważa on, że świadczy o tym fakt, iż opinię lekarską przygotowano w oparciu o wybiórcze dane dotyczące jego zdrowia, bez uzyskania informacji od niego w tej sprawie.

– Jest niewątpliwie faktem bezdyskusyjnym, że mamy tutaj do czynienia z operacją medialno-kryminalną, bo jeżeli wysyła się dokumenty (...) dotyczące stanu zdrowia człowieka, obywatela i ujawnia się je w mediach, to znaczy, że łamie się pewne kardynalne zasady, które są wszędzie przez wszystkich szanowane – przekonywał Ziobro.

"Co więcej, ani biegły, ani prokuratura czy komisja śledcza nie wystąpili do mnie o aktualną dokumentację medyczną! A przecież leczę się w kilku ośrodkach, także za granicą. Przechodzę obecnie bardzo intensywną rehabilitację, aby wrócić do zdrowia. To mocno wyczerpujące, ale jestem dobrej myśli" – dodał.