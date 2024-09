"Chcę wam przypomnieć, że wy jesteście ostatnimi, którzy mogą mówić, że ktoś się spóźnił z akcją pomocy dotyczącą powodzi, wtedy, kiedy ludzie tam na miejscu pomagali. I mówię nie o mnie, bo to jest moja robota i ja tu nie mam nic do rzeczy. Ale ci ludzie, którzy tam na miejscu pomagali powodzianom w sobotę, w telewizji oglądali was na wiecu politycznym" – to były jego jedyne słowa bezpośrednio wymierzone w obecną opozycję. Sprowokowane zresztą przerywaniem mu wypowiedzi.