– Chcę wam przypomnieć, że jesteście ostatnimi, którzy mogą mówić, że ktoś się spóźnił z akcją pomocy po powodzi. Bo kiedy ludzie byli tam na miejscu i pomagali powodzianom, to w telewizji mogli oglądać was na wiecu politycznym – tak brzmiała (najwyraźniej celna) riposta premiera Tuska.

Tusk w Sejmie zdał sprawozdanie z walki z powodzią

Premier Donald Tusk poinformował, że stan alarmowy na Odrze we Wrocławiu "przeszedł do przeszłości".

W międzyczasie przerywali mu posłowie PiS. Z sali plenarnej było słychać krzyki. – Jeśli was nie interesuje, to dajcie słuchać tym, których interesuje. Jeśli nie macie nic sensownego do powiedzenia, to lepiej milczeć – skwitował to premier.