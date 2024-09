W Niemczech trwa wielki pościg za Polakiem. W tle oburzająca zbrodnia

Do tragicznych zdarzeń doszło ostatnio w Monachium w Niemczech. 57-latek został śmiertelnie pobity w Starym Ogrodzie Botanicznym w tym mieście. W związku z tym niemiecka policja prowadzi intensywny pościg za Polakiem – 30-letnim Rafałem Arturem Pawlakiem. Nie jest wykluczone, że uciekł on do ojczyzny nad Wisłą.