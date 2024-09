Powódź zalewała południe kraju. PiS był na wiecu

– Chcę wam przypomnieć, że wy jesteście ostatnimi, którzy mogą mówić, że ktoś się spóźnił z akcją pomocy do powodzi. Bo wtedy, kiedy ludzie tam na miejscu pomagali – i mówię nie o mnie, bo to moja robota i nie mam tu nic do rzeczy – ale ci ludzie, którzy tam na miejscu pomagali powodzianom w sobotę, w telewizji oglądali was na wiecu politycznym – stwierdził premier na sali plenarnej.

Tusk przedstawił w Sejmie informację o powodzi na południu Polski

Tusk zrelacjonował też działania przeciwpowodziowe. Przekazał m.in., że stan alarmowy na Odrze we Wrocławiu minął. – Udało się ochronić duże miasta, takie jak Wrocław czy Opole. Spójrzmy na liczby: zniszczonych i zalanych lokali mieszkalnych będzie około 10 razy mniej niż w 1997 roku. To jednak w niczym nie umniejsza skali i tragedii tej katastrofy – wskazał premier.

W trakcie jego wystąpienia posłowie PiS przerywali co jakiś czas, krzycząc z ław opozycji, co Tusk skomentował: – Jeśli was nie interesuje, to dajcie słuchać tym, których interesuje. Jeśli nie macie nic sensownego do powiedzenia, to lepiej milczeć.