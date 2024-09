Justyna Kulka – życiorys nowej żony Zygmunta Solorza

Kulka ma być w konflikcie z dziećmi Solorza

Jednak zajmujący się mediami "Press" podał już w czwartek, że "właściciel Grupy Polsat Plus Zygmunt Solorz w liście do pracowników poinformował, że usunie swoje dzieci z władz spółek grupy".

"W ostatnich latach moje dzieci pełniły w moich spółkach różne stanowiska. W ostatnim czasie zdałem sobie sprawę, że angażowanie na obecnym etapie moich dzieci w zarządzanie firmami nie przyczynia się do większej stabilności w firmach, ani do budowania ich lepszej przyszłości" – zacytował dalej " Press " ten dokument.

Kulka miała wikłać Polsat w układy z PiS

– To bardzo źle, że konflikt zaszedł aż tak daleko. Dla dobra naszej grupy lepiej byłoby, gdyby obie strony doszły do porozumienia. Na razie nie widzę takiej możliwości – powiedział "Wyborczej" jeden z menedżerów od Solorza.

Justyna Kulka w odniesieniu do tekstu "GW" stwierdziła za to w rozmowie z gazetą: – Większość z tego to nieprawda i nie wiem, jakiemu celowi ta publikacja ma służyć, dlatego nie zamierzam się do tego odnosić.