Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, "Gazeta Wyborcza" przekazała w środę (25 września), że w poniedziałek kilkadziesiąt osób z kadry zarządzającej czterech głównych spółek Zygmunta Solorza (Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel, Netia) otrzymało w wiadomości mailowej dokument podpisany przez trójkę jego dzieci: Tobiasa Solorza, Piotra Żaka, Aleksandrę Żak. Zgodnie z doniesieniami dziennika, zwróciły się one do kadr menadżerskich z prośbą, aby z rezerwą przyjmowały polecenia wydawane przez osoby, które dopiero w ostatnim czasie nabyły do tego uprawnienia.