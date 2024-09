– My w 2010 roku żeśmy podejmowali decyzję, to był prawdziwy problem. Ekolodzy byli wtedy lekko wnerwieni. To były priorytety. Czasem trzeba wybierać między miłością do zwierząt a bezpieczeństwem miast i wsi – mówił w sobotę (21 września) na wałach w Głogowie, do których właśnie zbliżała się fala.