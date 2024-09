Kozidrak przerwała milczenie. Zareagowała na aferę po "namiętnym" występie

W ostatnim czasie o Beacie Kozidrak zrobiło się głośno. To za sprawą filmiku, na którym widzimy, jak wokalistka wykonuje "namiętny" taniec na scenie. Choć kulisy tej sceny okazały się inne, niż się niektórym wydawało, to nie zmienia faktu, że wideo z udziałem liderki Bajmu zyskało ogromną popularność. Artystka po kilku dniach odniosła się do sprawy. Tak w nowym poście nawiązała do "tanecznej" afery.