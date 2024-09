Posiedzenie aresztowe Marcina Romanowskiego. Polityk nie będzie zatrzymany

O co chodzi w sprawie Romanowskiego i FS?

Przypomnijmy: w drugiej połowie lipca sąd zdecydował, że Marcin Romanowski nie trafi do aresztu . Wypuszczono go wówczas z izby zatrzymań. Wcześniej do Sejmu dotarło pismo przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z informacją, że poseł Suwerennej Polski ma immunitet w tym gremium.

– Działania prokuratury w sprawie FS to bez wątpienia działanie na polityczne zlecenie. Po to właśnie w sposób nielegalny była przejmowana prokuratura na początku tego roku, żeby wykorzystywać ją do brutalnej walki politycznej, a także po to, żeby umarzać niewygodne dla "Koalicji 13 grudnia" postępowania, czy wycofywać niewygodne dla koalicji wnioski o uchylenie immunitetów – przekonywał wtedy sam zainteresowany w wystąpieniu na sali plenarnej Sejmu.