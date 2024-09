Nocny ostrzał Bejrutu przez Izrael. Są nagrania z Libanu

Zaatakowane miejsca miały być trzema strategicznymi podziemnymi obiektami Hezbollahu. Izrael przypuszcza, że to tam przechowywane były wyprodukowane w Iranie pociski rakietowe. Ich zasięg miał być na tyle duży, żeby niszczyć strategiczne obiekty Izraela , ale i statki handlowe.

W popołudniowych ostrzałach zginęło 6 osób, a 91 zostało rannych. Nocne ataki trwały w zasadzie do wschodu słońca. Na miejscu trwają poszukiwania, a bilans ofiar na razie nie jest znany.

Dym nad Bejrutem. Celem przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah

– Z okna wychodzącego na okolicę widzę, że niektóre miejsca wciąż płoną. Izraelskie naloty trwały niemal do wschodu słońca. Całą ostatnią noc słyszałam głośne eksplozje. Wybuchy były ciężkie. Mój kontakt z libańską armią mówi, że w większości ataków lotniczych Izrael używał bomb bunker buster – poinformowała Nafiseh Kohnavard, korespondentka BBC, która jest na miejscu.

Jak dodaje, celem ataku miały być nie tylko podziemia, w których terroryści przechowywali broń, ale także lider Hezbollahu Hassan Nasrallah. Na jego temat od kilku godzin pojawiają się sprzeczne informacje, dlatego nie wiadomo, czy jest on jedną z ofiar ostrzału.

Polacy utknęli w Libanie. Na razie nie wiadomo, kiedy i jak wrócą do Polski

Jak informuje Onet , w Libanie ma przebywać grupa 150 polskich żołnierzy, która w piątek 27 września miała wrócić wynajętym przez wojsko samolotem do Polski. Jednak z powodu ataków wstrzymano wszystkie połączenia z tym krajem.

– Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych pracuje nad rozwiązaniem, by tych żołnierzy jak najszybciej przetransportować do Polski. Nie wiem na razie, czy wykonamy to zadanie z wykorzystaniem polskich samolotów, czy zakontraktowanych. Szukamy rozwiązania – przekazał dziennikarzom ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.