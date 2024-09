Urodziny Brigitte Bardot

Brigitte Bardot w 90. urodziny: Nie myślę o swoim wieku

Z dziennikarzami połączyła się telefonicznie ze swojego domu z Saint-Tropez. – Tym, co sprawia, że czuję się dobrze, jest mój sposób patrzenia na życie, interesowania się naturą, ucieczki od ludzi. Uciekam od ludzi i jestem w cichej samotności, która bardzo mi pasuje – wyznała.

Pokusiła się też na podsumowanie swojej kariery aktorskiej . Zaznaczyła, że to temat zamknięty wiele dekad temu, ale...: – Jestem bardzo dumna z mojej pierwszej części życia; była ona sukcesem i pozwoliła mi teraz na światową sławę, która bardzo pomaga mi obecnie w ochronie zwierząt.

I to właśnie na tym, jej bardziej teraz zależy, na ochronie zwierząt . Jej największym marzeniem "po 50 latach błagań do rządów i różnych prezydentów", byłby zakaz jedzenia koniny.

– To była pierwsza rzecz, o jaką poprosiłam, gdy odeszłam z kina – by we Francji nie jedzono już koni. Jednak nic z tego! – ubolewała Bardot.