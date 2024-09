Co najmniej sześć osób zginęło, a 91 zostało rannych w wyniku izraelskiego ataku na Bejrut. Pierwotnie celem miały być podziemne pomieszczenia Hezbollahu, w których zdaniem Izraela , przechowywane były rakiety wyprodukowane w Iranie . Później okazało się, że ostrzał miał doprowadzić do likwidacji lidera terrorystycznego ugrupowania Hezbollahu – Hassana Nasrallaha. Zdaniem izraelskiej armii, przywódca nie żyje.

Hassan Nasrallah nie żyje. Izraelska armia skomentowała to bardzo krótko

Informacje na temat Hassana Nasrallaha od kilku godzin były bardzo mieszane. Jak podawało BBC , osoby związane z Hezbollahem informowały, że ich lider ma się dobrze i nic mu nie jest. Jednak z drugiej strony pojawiały się głosy, w których wzywano do modlitwy za przywódcę.

Z informacji, które chwilę przed godziną 10:00 rano przekazały Izraelskie Siły Zbrojne, wynika, że Hassan Nasrallah nie żyje. Ogłoszono to w krótkim, ale wymownym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jak podaje izraelska armia, podczas ataku zginąć miał także Ali Karaki. Był on dowódcą Frontu Południowego Hezbollahu. Śmierć mieli ponieść także inni dowódcy ugrupowania. – To był właściwy czas, zrobiliśmy to w bardzo precyzyjny sposób – przyznał izraelski generał Herzi Halevi.