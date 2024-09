Kontrowersyjna wypowiedź Dudy ws. filmu Holland

Jak wtedy też informowaliśmy, niewykluczone było, że prezydent czytał artykuł na stronie tvp.info lub wpis Zbigniewa Ziobro , który pod wpływem opublikowanych scen z filmu , wydał swoją opinię. "Sadyści w polskich mundurach przerzucają kobietę, przez zasieki. Kobieta upada i krwawi. To fragment 'dzieła' Agnieszki Holland" – napisał na X ówczesny minister sprawiedliwości.

W dalszej części wywiadu padł również słynny cytat. – To, że pani Holland pokazuje polskich funkcjonariuszy wykonujących swoje zadania dla polskiego społeczeństwa, dla bezpieczeństwa nas wszystkich, Polski, w ten sposób, to ja się nie dziwię, że funkcjonariusze Straży Granicznej , którzy zapoznali się z tym filmem, przepraszam, użyli tego hasła znanego nam z czasów okupacji hitlerowskiej, kiedy filmy propagandowe hitlerowskie pokazywano w naszych kinach: "Tylko świnie siedzą w kinie" – uznał Duda.

Prezydent nawiązał tak do oświadczenia związkowców z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej . Napisali w nim o "skandalicznym, antypolskim filmie 'Zielona granica', który gloryfikuje patologiczne zjawisko nielegalnej migracji na granicy polsko-białoruskiej", a "inicjatorom i realizatorom filmu 'Zielona granica' mamy do powiedzenia jedno: 'TYLKO ŚWINIE SIEDZĄ W KINIE'".

Sprawą wypowiedzi Dudy zajmie się sąd

"Wielu twierdziło, że to niemożliwe, by Ośrodkowi udało się postawić przed sądem prezydenta państwa. Zrobiliśmy to jednak, mimo tego, że nikt przed nami tego jeszcze nie zrobił. Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył datę pierwszej rozprawy w procesie, w którym pozwaliśmy Andrzeja Dudę za znieważanie obywateli własnego państwa" – czytamy w oświadczeniu OMZRiK.