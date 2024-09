WOŚP i Owsiak również pomaga powodzianom

Wiadomo też, co kupiono już z tych funduszy:

1973 sztuki osuszaczy, 6742 nagrzewnice, 800 agregatów prądotwórczych, 250 pomp zanurzeniowych, 1060 myjek ciśnieniowych.

– To także taczki i geowłóknina, która była potrzebna przy budowie wałów przeciwpowodziowych i uratowała Brzeg Dolny – stwierdził prezes WOŚP.

Fundacja od wielu dni działa dla powodzian

Na początku tygodnia WOŚP informował z kolei, że w minioną sobotę w Stroniu Śląskim stanęły przenośnie toalety od WC TRON i trwają przygotowania, by jak najszybciej uruchomić tam kabiny prysznicowe.

Sobotnie posiedzenie rządu. Ministrowie o pomocy

I tak szef MSWiA Tomasz Siemoniak przekazał, iż "wypłacono zasiłki już prawie 37 tys. poszkodowanym rodzinom". – Na ten cel zostało uruchomionych 135 mln zł. Natomiast całościowe środki uruchomione na usuwanie skutków powodzi to 622 mln zł – powiedział.

Tusk za to podkreślał, iż "nie ma mowy o naszej dekoncentracji". – Rzeczywiście tych zagrożeń jest coraz mniej, ale fala ciągle jest ponad poziomy alarmowe w województwie zachodniopomorskim i jeszcze musimy poczekać, aż te stany się wszędzie unormują – tłumaczył.

Głos zabrał też nowy minister w jego gabinecie, który zajmuje się walką ze skutkami powodzi, czyli Marcin Kierwiński. – Cały czas trwa szacowanie szkód powodzi, wiemy już o ponad 17 tys. budynków mieszkalnych, ponad 8 tys. budynków gospodarczych i ponad 1 tys. budynków użyteczności publicznej. To pokazuje, jaka jest ranga wyzwania, które przed nami stoi. Jak tylko skończymy szacowanie strat, przystąpimy do ustalania priorytetów, co w pierwszej kolejności będzie odbudowywane i jakimi zasobami – poinformował.