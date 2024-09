Choć Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki są parą już od kilku lat, to szersza publiczność dowiedziała się o ich uczuciu po tym, jak biegaczka (razem z Justyną Święty, Kajetanem Duszyńskim i Karolem Zalewskim) w sztafecie mieszanej zdobyła złoty medal na IO w Tokio.

Wtedy ukochany napisał jej komentarz: "Moja Natalka mistrzynią olimpijską. Gratulację Kochanie, zasłużyłaś jak nikt inny na to złoto. Wielkie gratulacje dla reszty drużyny. Zrobiliście to".

Kulomiot w jednym z wywiadów przyznał, że zakochał się w swojej (już teraz) żonie od pierwszego wejrzenia. – To efekt jej urody i całokształtu. Można się w niej zakochać od pierwszego wejrzenia. Natalia to bardzo mądra i wartościowa kobieta. I jest przepiękna – mówił podczas rozmowy z "Super Expressem".

Kaczmarek i Bukowiecki wzięli ślub. Pokazali zdjęcia z uroczystości

Sportowcy już wcześniej wspominali, że kolejny krok w swojej relacji postawią we wrześniu. Teraz już wszystko jasne. Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki zostali małżeństwem 28 września.

"Futbol, futbol, futbol…" i "Koko Euro spoko". Sprawdź, czy pamiętasz te piłkarskie piosenki [QUIZ]

Kaczmarek zdobyła brązowy medal kilka tygodni wcześniej...

Przypomnijmy, że Natalia Kaczmarek w finałowym biegu na 400 metrów zajęła w Paryżu trzecie miejsce i tym samym zdobyła brązowy medal olimpijski. Dokonała ona czegoś, co polskim biegaczkom nie udawało się od 48 lat – od czasów legendarnej Ireny Szewińskiej.

Natomiast jeśli chodzi o Bukowieckiego, jest to jeden z najlepszych polskich kulomiotów. Choć na swoim koncie ma już tytuł halowego mistrza europy i wicemistrza Europy, to turnieju w Paryżu nie będzie mógł zaliczyć do udanych.