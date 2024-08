K onrad Bukowiecki to jeden z najlepszych polskich kulomiotów. Choć na swoim koncie ma już tytuł halowego mistrza europy i wicemistrza Europy, to turnieju w Paryżu nie będzie mógł zaliczyć do udanych. Jednak to, co stało się po jego występie, jest karygodne.





Polski mistrz grzmi po IO w Paryżu. "Jak nie zdobywasz medalu, jesteś śmieciem"

Klaudia Zawistowska

