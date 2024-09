Dominik Arim będzie reprezentował Polskę na Eurowizji Junior. Fot. Filip Naumienko/REPORTER

Specjalne odcinki programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2024" były emitowane na antenie Telewizji Polskiej od 8 września. Wytypowano wówczas pięcioro kandydatów, którzy znaleźli się w wielkim finale (29 września).

O zwycięstwo, czyli możliwość reprezentowania naszego kraju słynnym międzynarodowym konkursie walczyli:

Natan Gryga Blanka Korniluk Aleksandra Antoniak Dominik Arim Maja Golańska

Finał miał dwa etapy. W pierwszym liczyły się SMS-y od publiczności oraz punkty przyznane przez jury. Wśród oceniających byli: Grzegorz Urban – kierownik muzyczny "Szansy na sukces", Agnieszka Żmijewska – reżyserka tegorocznego występu eurowizyjnego, Anna Józefina Lubieniecka – wokalistka, Michał Wiśniewski – wokalista oraz Krystian Ochman – uczestnik Eurowizji 2022.

Do drugiej rundy przeszli: Aleksandra Antoniak i Dominik Arim. Zaprezentowali swoje wykonanie utworu "All Together", skomponowanego specjalnie na tegoroczną imprezę eurowizyjną.

Pierwsze miejsce dla Dominika Arima. Kim jest ten utalentowany 11-latek?

O tym, kto wygra w drugim etapie, decydowali już tylko widzowie. Po podliczeniu głosów okazało się, że na pierwszym miejscu uplasował się Dominik Arim i to właśnie on wystąpi na Eurowizji Junior w Madrycie.

Nie da się ukryć, że Dominik Arim ma "dryg" do muzyki. Tegoroczny reprezentant Polski w konkursie Eurowizji Junior ma zaledwie 11 lat. Mieszka z rodzicami, siostrą Julią i psem Butkiem na Pomorzu. Uczy się dodatkowo w Szkole Muzycznej imienia Witolda Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim. Jego głównym instrumentem jest tam trąbka, ale chętnie gra też na fortepianie.

Mimo że wiele czasu poświęca na naukę gry na instrumentach, to jego pasją stał się śpiew. Ma już na swoim koncie występ w telewizyjnym show. Chłopiec dostał się do siódmej edycji "The Voice Kids", gdzie doszedł aż do półfinału.

Ponadto 11-latek lubi też taniec – należy do zespołu "Szalone Małolaty". Dominik Arim z pewnością nie narzeka na nudę, bo oprócz artystycznych zajęć jego "konikiem" był przez długi czas sport. "Trenował przez 5 lat karate. Ma pomarańczowy pas" – czytamy o nim w sieci.

Przypomnijmy, że 22. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się 16 listopada 2024 roku w hali Caja Mágica w Madrycie. Choć w ubiegłym roku pierwsze miejsce zajęła Zoé Clauzure z Francji, to kraj zrezygnował z organizacji imprezy, przekazując "pałeczkę" Hiszpanii.

A jak poradziła sobie Polska ostatnio? Maja Krzyżewska uplasowała się na 6. miejscu.

Warto zaznaczyć, że polscy reprezentanci w przeszłości osiągnęli znaczące sukcesy na Eurowizji Junior. W 2018 Roksana Węgiel wygrała z numerem "Anyone I Want to Be", a w następnym roku Viki Gabor z utworem "Superhero" kontynuowała tę passę zwycięstw.

W roku 2021 Sara James zdobyła drugie miejsce piosenką "Somebody", ustępując tylko reprezentantce Armenii, Malénie, która wykonała utwór "Qami Qami". W 2022 roku, gdy w konkursie wystawiona została Laura Bączkiewicz, Polska była na 10. miejscu.