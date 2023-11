Reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior 2023! Jak poradziła sobie Maja? [WYNIKI]

Polska dwukrotnie zdobyła pierwsze miejsce w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Pierwszy raz, pięć lat temu, zwyciężyła Roksana Węgiel z utworem "Anyone I Want to Be", a rok później, w 2019, triumfowała Viki Gabor z piosenką "Superhero". Jak w tegorocznej edycji konkursu wypadła 12-letnia Maja Krzyżewska, która wystąpiła w Nicei z piosenką "I Just Need A Friend"?

Eurowizja Junior 2023. Jak poradziła sobie Polka, Maja Krzyżewska? [WYNIKI] Fot. Instagram.com / @badzmyrazem.tvp

Eurowizja Junior 2023. Jak poradziła sobie Polka, Maja Krzyżewska? [WYNIKI]

12-letnia Maja Krzyżewska, pochodząca z niewielkiej miejscowości Szeszupka w gminie Jeleniewo, blisko Suwałk, zyskała przydomek "Maja z końca świata". Rozwija swoje umiejętności w Studiu Piosenki Świetlik przy Suwalskim Ośrodku Kultury.

Maja ma już za sobą doświadczenia sceniczne i telewizyjne. Jako reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2023, wcześniej brała udział w szóstej edycji "The Voice Kids", gdzie jej trenerką była Cleo.

– Moja cała rodzina śpiewa, mama, babcia. Od najmłodszych lat muzyka mi towarzyszyła – mówiła Krzyżewska w programie "Alarm!" tuż przed wyjazdem do Francji.

"Dziś to, co mam, to nadzieję, że każdy z nas gdzieś znajdzie dom. Za dużo łez w wielkim świecie, pośrodku my" – brzmi fragment tekstu piosenki "I Just Need a Friend", której autorami są m.in. Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór, którzy napisali "Superhero" dla Viki Gabor czy "Somebody" dla Sary James.

– Piosenka jest właśnie o przyjaźni i o tym, jak ważne jest walczyć o nią i mieć po prostu przyjaciół wokół siebie. Według mnie przyjacielem może być rodzic, rodzeństwo czy zwierzę i to jest bardzo ważne w życiu – tłumaczyła Maja w rozmowie z portalem Interia.

– Moim celem jest po prostu dobrze się bawić i zapoznać się z jak największą liczbą nowych ludzi. Nie myślę w ogóle o wygranej i tak dalej. Naprawdę zależy mi na fajnej przygodzie – zaznaczyła 12-letnia Polka.

Jak Maja Krzyżewska poradziła sobie podczas wielkiego finału? 26 listopada w Nicei zaśpiewała jako dziewiąta. Pod instagramowym postem na oficjalnym profilu Eurowizji Junior z fragmentem występu Mai posypała się lawina pozytywnych komentarzy.

"Doprowadziła mnie do łez, jak dotąd najlepszy wokal"; "Zasłużyła na to, żeby być w TOP5"; "Płakałam się na tym występie. Maja dała czadu!"; "Jest tak dobra, że nie mogę"; "O mój Boże, płaczę Polsko, musisz wygrać"; "Ale się wzruszyłam. Maja, to była prawdziwa uczta! Dziękujemy"; "Przepięknie"; "Powinna wygrać" – pisano.

O godzinie 17:32 rozpoczęło się głosowanie. Zakończyło się o 17:51. Widzowie mogli bezpłatnie głosować na reprezentanta swojego kraju, ale aby głos był ważny, musieli także wybrać co najmniej dwóch innych uczestników.

Na którym miejscu ostatecznie uplasowała się Polka? Maja Krzyżewska zajęła szóste miejsce. Łącznie przyznano jej 124 punkty.

Konkurs wygrała drugi rok z rzędu Francja. Warto zaznaczyć, że dotychczas dokonała tego tylko Polska: w 2018 i 2019.

Zoé Clauzure zaśpiewała piosenkę "Cœur", co w tłumaczeniu oznacza "Serce". Otrzymała łącznie 228 punktów.

W TOP 5 Eurowizji Junior 2023 znalazła się także:

Drugie miejsce: Hiszpania i Sandra Valero (201 punktów)

Trzecie miejsce: Armenia i Yan Girls (180 punktów)

Czwarte miejsce: Wielka Brytania i STAND UNIQU3 (160 punktów)

Piąte miejsce: Ukraina Anastasia Dymyd (128 punktów)

Tak przedstawiają się wyniki Polski z poprzednich lat

Warto zaznaczyć, że polscy reprezentanci w przeszłości osiągnęli znaczące sukcesy na Eurowizji Junior. W 2018 Roksana Węgiel wygrała z numerem "Anyone I Want to Be", a w następnym roku Viki Gabor z utworem "Superhero" kontynuowała tę passę zwycięstw.

W roku 2021 Sara James zdobyła drugie miejsce piosenką "Somebody", ustępując tylko reprezentantce Armenii, Malénie, która wykonała utwór "Qami Qami". W 2022 roku, gdy w konkursie wystawiona została Laura Bączkiewicz, Polska uplasowała się na 10. miejscu w Eurowizji Junior.