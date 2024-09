– Karma to s*ka. Powinnam była wiedzieć lepiej – śpiewa w języku polskim JoJo Siwa. Od prawie trzech tygodni piosenkarka i tancerka, którą na TikToku obserwuje 45,8 mln osób, tłumaczy swojej widowni, że jest w połowie Polską (od strony swojego taty). Dlaczego amerykańska gwiazda, która przez część internautów traktowana jest jak pośmiewisko, akurat teraz zainteresowała się swoim pochodzenie?

Wszystko sprowadza się do jej najnowszego utworu zatytułowanego "Yesterday's Tomorrow's Today", którego melodia przywodzi na myśl największe discopolowe bangery. Polacy zaczęli zasypywać Siwę tekstami pokroju: "JoJo, reprezentuj nas na Eurowizji". I najwyraźniej artystka wzięła sobie do serca tę wiadomość, bo właśnie przyjechała do Polski. Jej ostatnia twórczość w mediach społecznościowych zapowiada jedną rzecz – 21-latka z Omahy nie odpuści sobie tak łatwo udziału w eurowizyjnych preselekcjach organizowanych przez TVP.