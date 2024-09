Przeciwnikami Polaków będą Portugalczycy (12 października) i Chorwaci (15 października). W poniedziałek trener Michał Probierz przedstawił listę powołanych. Wcześniej spekulowano, czy w kadrze znajdą się m.in. Jakub Moder, wracający do gry Wojciech Szczęsny czy odstawiony od składu AS Romy Nicola Zalewski. Teraz już wiadomo, że powołanie otrzymali Moder i Zalewski, a nie otrzymał go Szczęsny.