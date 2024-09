Przypomnijmy: piłkarska reprezentacja Polski w niedzielny wieczór zagrała z Chorwacją w drugim meczu grupy 1. Ligi Narodów. W czwartek Polacy wygrali już w Glasgow ze Szkotami. Wynik tamtego meczu to 3:2 dla nas. Chorwaci za to przegrali na wyjeździe 1:2 z Portugalią.

Mecz Polska-Chorwacja. Tak grali nasi piłkarze

Jak informowaliśmy właśnie w czwartek w naTemat.pl, pojedynek ze Szkocją był właśnie pierwszym z dwóch meczów reprezentacyjnych, które we wrześniu rozgrywa reprezentacja Polski.

Drugie spotkanie było już jednak znacznie trudniejsze. W niedzielę 8 września zmierzyliśmy się z Chorwatami – i to na ich terenie. Chorwaci to aktualni brązowi medaliści mistrzostw świata, choć Euro 2024 w ich wykonaniu było bardzo nieudane. Dwa remisy w grupie nie pozwoliły im na awans do kolejnej fazy turnieju.