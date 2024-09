Tarczyński zaczepiał turystki w Warszawie. Naprawdę ciężko się to ogląda

Oliveira upierał się, że imigracja z państw Afryki ma wpływ na wzrost liczby gwałtów m.in. we Włoszech . Jedna z turystek stwierdziła przytomnie, że kiedy poznaje mężczyznę na ulicy, nie wie przecież, jakiej on jest narodowości.

Turystki z Włoch były mocno zażenowane sytuacją z Tarczyńskim

– Więc nie wiesz, kto gwałci – padło nagle z ust Tarczyńskiego, który cały czas zajadał się zapiekanką. – Co masz na myśli? Nie rozumiem pytania – odparła turystka. I tak nie udało się ani Tarczyńskiemu, ani youtuberowi, wymusić od dziewczyn odpowiedzi, którą chcieliby zapewne usłyszeć: "Boimy się migrantów". Niestety, to wideo trzeba oglądać na własną odpowiedzialność – nie można go bowiem "odzobaczyć". A oglądaniu towarzyszy spore uczucie żenady.

– Trump jest inspiracją, dał nam tyle siły . Jest potrzebny jak nigdy dotąd – przekonywał w tym wywiadzie. Jak podkreślał, Polska potrzebuje Trumpa i takiego myślenia, jakie on prezentuje. Mówił, że chodzi o wspieranie rodziny czy normalności (w przypadku prawicy zwykle oznacza to ograniczanie praw kobietom oraz społeczności LGBT +).

Tarczyński postanowił także upodobnić się do byłego prezydenta USA i założył czerwoną czapkę z daszkiem z napisem "Make Europe Great Again". Jest to przeróbka sloganu Trumpa "Make America Great Again".