Były prezydent USA Donald Trump wezwał w niedzielę do "jednego naprawdę brutalnego i paskudnego dnia" odwetowych działań policji w celu natychmiastowego wyeliminowania przestępczości. Jego urzędnicy twierdzą jednak, że to nie była propozycja nowej polityki. Przedstawiciel Trumpa przekonywał, że polityk "oczywiście rzucił to żartem".