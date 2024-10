Były szef MAP, a obecnie poseł PiS Jacek Sasin powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, że grupa polityków, którzy mają szansę, aby otrzymać nominację z PiS do wyborów prezydenckich, jest naprawdę krótka.

Tylko trzech kandydatów na prezydenta na liście PiS

– Mamy wąską grupkę, z której w najbliższym czasie wyłonimy kandydata – powiedział polityk PiS. Jak dodał, obecnie szanse ma wciąż "od dwóch do trzech osób".

Pytany o europosła Tobiasza Bocheńskiego powiedział, że "jest to kandydat, który powinien być wzięty pod uwagę w grupie, która jest analizowana", podobnie jak prezes IPN Karol Nawrocki.

Być może kandydat PiS zostanie ogłoszony 11 listopada, ale też Sasin poinformował, że "nie ma twardej decyzji, że to będzie wtedy".

"Rz" ze szczegółami opisała kulisy "niewidzialnych prawyborów" w PiS. Otóż prezes Kaczyński ma wysyłać różne sygnały i badać to, jaki budzą odzew. W partii zaczęło przez to wrzeć, bo politycy PiS nie mają pojęcia, kto w ogóle jest kandydatem na kandydata na prezydenta i jaki jest proces jego wyboru.

Co się dzieje ws. wyborów prezydenckich w KO?

Zapytany o swój start stwierdził, że "jest to prawdopodobny scenariusz". – Mam mnóstwo zadań do wykonania – wskazał jednak Trzaskowski. – W momencie kiedy będzie decyzja, wtedy oczywiście wszyscy się skupimy, niezależnie od tego, kto to będzie, nad tym, żeby wspierać naszego kandydata – tłumaczył.