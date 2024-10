Wielki strajk pracowników doków w USA

Nie udało się dojść do porozumienia. Termin negocjacji minął w poniedziałek. ILA zamknęła zatem we wtorek rano wszystkie porty od Maine do Teksasu. Jak podkreślano, złożona im oferta "znacznie odbiega od żądań członków ILA domagających się ratyfikacji nowego kontraktu".

Reuters przypomina , że to pierwszy tak duży strajk w tej branży od 1977 roku. Niepokoi on niezwykle przedsiębiorstwa, które polegają na transporcie morskim. Dotyczy aż 36 portów – w tym Nowego Jorku, Baltimore i Houston.

Strajk w USA będzie bardzo kosztowny

We wtorek Krajowa Federacja Handlu Detalicznego zaapelowała do administracji prezydenta USA Joe Bidena o wykorzystanie federalnych uprawnień w celu zatrzymania strajku.

– Spodziewamy się, że sam strajk potrwa od pięciu do siedmiu dni, zanim nastąpi interwencja rządu. Ale jego skutki będą prawdopodobnie odczuwalne w Europie i Azji co najmniej do stycznia i lutego – uważa Peter Sand, główny analityk platformy cenowej Xeneta. Biały Dom poinformował we wtorek w oświadczeniu, że monitoruje na razie m.in. skutki tego strajku dla łańcucha dostaw.