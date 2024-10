Mark Chavez jest zamieszany w śmierć Perry'ego. Lekarz przyznał się przed sądem

Prokuratorzy dążą jednak do postawienia poważniejszych zarzutów doktorowi Salvadorowi Plasencii. Według śledczych to właśnie on podał ketaminę Perry'emu. Celem prokuratury jest także dotarcie do Jasmine Sangha, uznawanej za dilerkę, zwaną "królową ketaminy" w Los Angeles. To ona miała dostarczyć dawki, które ostatecznie przyczyniły się do śmierci Perry'ego.