"Politico" chwali Piotra Serafina

Portal zwraca uwagę, że jego nominacja na stanowisko komisarza UE, który poprowadzi negocjacje nad budżetem w wysokości 1,2 biliona euro, to powierzenie tej roli osobie, która "spędziła za kulisami większość swojej kariery na ustalaniu umów dla swoich politycznych mistrzów".

"W tej o wiele bardziej prestiżowej roli będzie musiał wykorzystać swoje słynne zdolności perswazji, ale dodać też politycznego stylu. To spore wyzwanie" – wskazali autorzy tekstu.

Dziennikarz przypomnieli także, że kiedy Donald Tusk , obecnie premier Polski, był przewodniczącym Rady Europejskiej, Serafin był jego prawą ręką. "Urzędnicy, którzy z nim pracowali, opisywali go jako osobę wpływową i niestrudzonego analizatora liczb. Pracując w Brukseli od ponad dekady, wie, jak działa UE – a to już daje mu dużą przewagę" – nie mają wątpliwości autorzy tekstu.

Dyplomata UE: On jest właściwym człowiekiem do tej pracy

– Ale on jest właściwym człowiekiem do tej pracy – zna się na rzeczy (...) jest szanowany w Radzie Europejskiej i ma bezpośredni dostęp do Tuska, o czym Ursula Europejska von der Leyen jest doskonale świadoma – wyjaśnił rozmówca "Politico".