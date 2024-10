Tak kandydatów na prezydenta z PiS widzą dawni wyborcy Dudy

Co ciekawe, na byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka chce głosować niecałe 5 proc. wyborców Dudy. Była premier Beata Szydło wypada jeszcze gorzej – może liczyć na jedynie 3,5 proc. głosów.

Dr Oczkoś: Błaszczak jest niewybieralny

– Bezpiecznie jest mówić w otoczeniu, że to jest Błaszczak. To jest najwierniejszy z wiernych Kaczyńskiemu. Natomiast pytanie, czy Błaszczak jest wybieralny? W mojej ocenie nie jest wybieralny – zawyrokował specjalista.

Na kogo stawia zatem sam dr Oczkoś? – Nie zaryzykowałbym teraz. To może być dokładnie ktoś z tych, których się wymienia. Natomiast to może być zupełnie ktoś inny, bo Kaczyński lubi zaskakiwać – odpowiada. Całość komentarza droktora Oczkosia jest pod tym linkiem.

Co jednak z samym Błaszczakiem? Z doniesień mediów wynika właśnie, iż to on może być faworytem Jarosława Kaczyńskiego na kandydata PiS w wyborach prezydenckich.