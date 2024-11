Z drugiej zaś strony nieudane życie towarzyskie bądź seksualne z równolatkami zachęca starsze kobiety do tego, żeby spróbować czegoś więcej z mężczyzną dużo młodszym, który może wnieść do ich życia powiew świeżości.

"Niektórzy pytali wprost, ile zarabiam"

– Niektórzy pytali wprost, ile zarabiam i czy nie przeszkadzałoby mi to, że chodzą jeszcze do szkoły lub studiują – przyznaje.

Wyznawała jedną zasadę – nie spotykała się z kilkoma mężczyznami równocześnie. Jej relacje zazwyczaj dosyć szybko się kończyły, ale nie dlatego, że się nimi nudziła. Po prostu oni w pewnym momencie znikali. Czasem twierdzili, że chcą się skupić na nauce, a innym razem przestawali się po prostu odzywać. Niektórzy mówili też, że mają wątpliwości co do tego, czy taki układ jest dla nich odpowiedni.

– Dla osób aromantycznych, które mogą nie chcieć nawiązywać bliskich emocjonalnie relacji, układ, w którym towarzyszą innym za pieniądze, zdaje się czymś zupełnie w porządku. Z kolei dla innych osób utrzymywanie takiej znajomości, może wiązać się ze sporymi kosztami emocjonalnymi. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do różnych trudności natury psychologicznej – tłumaczy Paulina Jęczmień.

Starsze kobiety stabilniejsze emocjonalnie?

Jak dodaje, w sferze seksualnej jest podobnie. Możemy sobie wyobrażać, że starsze osoby mają za sobą więcej doświadczeń, bo prawdopodobnie miały więcej niż jednego partnera, ale to niekoniecznie idzie w parze z dojrzałością seksualną. Młode kobiety mogą być otwarte, wyrozumiałe i bardzo wspierające dla swoich partnerów, a niektóre starsze partnerki czasem podchodzą do trudności swoich mężczyzn w sposób krzywdzący.

"To po prostu zwykły biznes"

Czasem jednak, jak sam twierdzi, był wyrachowany. Niektóre kobiety od początku mówiły, że są zainteresowane poważną relacją i jednocześnie zaznaczały, że mogą zapewnić mu wszystko, czego chce. On, choć nie szukał zobowiązań, godził się na to – tylko po to, aby mieć korzyści.

Seksuolożka: "Polska jest krajem nietolerancyjnym"

Jak dodaje, ludziom trudno przyjąć do wiadomości, że ktoś może pragnąć czegoś, co nie wpisuje się w ich schemat. Emocje wzbudza też fakt, że relacja sugar mommy – sugar baby jest dość egzotyczna – jedna osoba daje swoją młodość i seks, a druga za to płaci. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli jest to świadoma, dojrzała decyzja obu stron, nie powinniśmy tego oceniać.