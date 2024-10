Szef SG Wojska Polskiego mówi, że "to pokolenie stanie z bronią w ręku"

MON podsumował działania na rzecz obrony Polski

Jak mówił, to są te cele, które chce przez kolejne lata kadencji osiągnąć. – Oczywiście są to cele na pokolenia, tak naprawdę dla Polski i to nie są cele tylko dla sił zbrojnych czy dla Ministerstwa Obrony Narodowej. To są cele dla naszej koalicji jako całości, niezwykle ważne dla całego naszego pokolenia – padło podczas tej konferencji.

– Szkolenie, przygotowanie do przyjęcia sprzętu, całościowa transformacja Wojska Polskiego. To jest dla nas dzisiaj sprawa kluczowa. Kontrakty – my nie zrywamy. My je ulepszamy, analizujemy, sięgamy po nowy sprzęt, po nowe możliwości. Nie postępujemy tak, jak nasi poprzednicy, którzy przychodząc tutaj w 2015 roku, jedną z pierwszych rzeczy to zerwali ważny kontrakt na śmigłowce wielozadaniowe, bo one by się bardzo podczas powodzi przydały, a niestety nie mieliśmy ich, bo ktoś w 2016 roku odstąpił od tego kontraktu – mówił szef MON.